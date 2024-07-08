Як зазначає Reuters, бригада складається з 3-7 тисяч військовослужбовців, тому створення ще 35-50 таких підрозділів стане для НАТО серйозною проблемою.

НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії, Як повідомляє Reuters, очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про ці плани на саміті у Вашингтоні цього тижня.

Як зазначає видання, бригада складається з 3-7 тисяч військовослужбовців, тому створення ще 35-50 таких підрозділів стане серйозною проблемою.

Офіційний представник НАТО, якого попросили прокоментувати ситуацію, сказав, що військові планувальники Альянсу визначили "докладні вимоги до військ і озброєнь, необхідних для захисту альянсу".

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"Протиповітряна і протиракетна оборона, зброя дальнього радіусу дії, логістика, а також великі сухопутні маневрені з'єднання є одними з наших головних пріоритетів", - додав чиновник.

Водночас, пише Reuters, неясно, звідки союзники по НАТО можуть взяти додатковий персонал для 35-50 бригад. Війська можуть бути перекинуті з інших частин збройних сил, можуть бути набрані додаткові солдати, або члени НАТО можуть вибрати поєднання обох підходів.

Чи очікує НАТО війни з Росією

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що не бачить загрози нападу Росії на країни Альянсу. За його словами, НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не планує атакувати країни НАТО. Такі ж слова він використовував п'ять років тому на саміті, де заперечував можливий напад Росії на Україну.

Також УНІАН повідомляв, що Варшава заявила про ризик нападу Росії. Як сказав міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський, "небезпека більша, ніж деякі люди про це думають".

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