Обидва рази диктатор проговорював, що Росія ні на кого не збирається нападати.

Кремлівський диктатор Володимир Путін на зустрічі з іноземними журналістами емоційно, з використанням різких виразів заявив, що РФ не має наміру атакувати країни НАТО - ці самі слова російський лідер використовував п'ять років тому на саміті, заперечуючи ймовірний напад Кремля на Україну. Зокрема, обидва рази він проговорював, що Росія ні на кого не збирається нападати.

"Агентство. Новости" проаналізувало обидва виступи Путіна. Зазначається, що наразі диктатор категорично спростував заяви низки експертів і політиків про те, що РФ планує напад на країни НАТО, використовуючи при цьому різкі вирази і жестикуляцію.

"Напридумували, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви збожеволіли зовсім чи що? Тупі взагалі, як цей стіл? Хто це придумав? Це нісенітниця розумієте? Маячня собача... Ви дивіться потенціал НАТО, дивіться потенціал Росії", - заявив Путін, постукавши кулаком по своїй голові і по столу, за яким сидів. Відео дня

По суті, точно таку саму, в аналогічних виразах Путін робив заяву 2019 року на інвестиційному форумі "Росія кличе", коли відповідав на запитання про можливий напад на Україну.

"Не дивлячись на всі проблеми з Україною, зі спекуляціями навколо Криму і Донбасу, всі прекрасно розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати. Скільки в Євросоюзі і НАТО жителів? Який сумарний економічний і військовий потенціал? Це просто нісенітниця, маячня собача. Російська загроза - це вигадка тих, хто хоче наживатися на своїй ролі передового загону по боротьбі з Росією", - говорив диктатор.

Що передувало?

Протягом останніх місяців одразу кілька країн НАТО зробили заяву про можливий напад Росії. За їхніми оцінками, Захід має кілька років, щоб підготуватися до загрози вторгнення Росії.

Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував Заходу через допомогу Україні та дозвіл бити іноземною зброєю по військових об'єктах території РФ. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з пресою. Зокрема, він сказав, що у відповідь на "постачання зброї для ударів по нас", Росія може постачати свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки наноситимуться удари по "чутливих об'єктах" західних країн.

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