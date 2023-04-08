Окрім Німеччини та США, участь візьмуть 22 країни-союзниці.

Влітку Північноатлантичний альянс проведе багатонаціональні навчання, зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня. Вони триватимуть 12-23 червня, переважно в Німеччині. Також будуть передові пункти в Чехії, Естонії та Латвії, повідомляє Національна гвардія США.

До навчань залучать приблизно 220 літаків 23 різних типів. Відтак Air Defender '23 стануть найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил з моменту заснування НАТО в 1949 році.

"Air Defender '23 стратегічно об'єднує Сполучені Штати та Німеччину. [Навчання] перевірять не тільки нашу оперативну сумісність для спільної роботи, але також перевірять нашу здатність швидко розгортати та швидко використовувати [повітряні сили коаліції]", – прокоментував генерал-лейтенант ВПС США Майкл А. Ло.

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Окрім Німеччини та США, участь візьмуть 22 країни-союзниці. Генерал-лейтенант Інго Герхарц, командувач ВПС Німеччини, наголосив, що метою навчань є "продемонструвати рішучу повітряну силу союзників".

Навчання НАТО - останні новини

На тлі повномасштабного вторгнення РФ до України Північноатлантичний альянс, який напередодні поповнився новим членом – Фінляндією, проводить дедалі більш грандиозні навчання в різних сферах.

Минулого місяця 20 тисяч військовослужбовців НАТО, а також Фінляндії і Швеції, тренувалися обороняти Норвегію під час найбільших військових тренувань на території європейської Арктики. В Середземному морі 9 країн-членів альянсу проводили тренування з протичовнової боротьби. Крім цього, в лютому авіаносці зі Сполучених Штатів, Італії і Іспанії тренувались разом в Середземному морі в серії військово-морських навчань.

Пізніше в квітні НАТО проведе найбільші в світі навчання з кібербезпеки. А в червні на території Сербії пройдуть спільні з НАТО тренування.

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