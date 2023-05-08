Участь у навчаннях разом із румунськими військовими візьмуть солдати з низки інших держав, у тому числі членів НАТО.

У Румунії 8 травня розпочалися найбільші навчання Сил спеціальних операцій JUNCTION STRIKE 2023 (JUST 23). Вони триватимуть до 18 травня на тренувальних об'єктах румунської армії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії. У навчаннях задіяно понад 500 румунських солдатів і близько 100 наземних, повітряних і морських технічних засобів.

"Ці навчання забезпечують організаційні умови для проведення максимально реалістичних навчань, що ґрунтуються на вигаданому сценарії, структурами тактичного та оперативного рівнів, які беруть участь у багатонаціональному та міжвідомчому форматі", - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони Румунії зазначили, що основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох типів Сил спеціальних операцій НАТО - морської групи, сухопутної групи і підрозділу повітряних сил з гелікоптерами.

Участь у навчаннях разом із румунськими військовими візьмуть близько 100 іноземних солдатів із союзних країн, таких як Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія та США. А військовослужбовці з таких країн-партнерів, як Грузія, Йорданія та Молдова, братимуть участь у тренуваннях як спостерігачі.

"Ця важлива багатонаціональна навчальна діяльність має на меті розвиток оперативної сумісності між структурами-учасниками шляхом планування та виконання спільних місій та операцій, специфічних для сил спецоперацій, узгодження робочих процедур у багатонаціональному середовищі, усі з яких спрямовані на сприяння регіональній безпеці, особливо в районі Чорного моря", - повідомили в Міноборони Румунії.

Військові навчання - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше країни НАТО провели навчання з вистежування човнів, у тому числі щоб запобігти їх можливим атакам на об'єкти підводної інфраструктури, такі як кабелі та газопроводи. Велика частина часу під час 12-денних навчань, у яких взяли участь 12 країн, була присвячена вистежуванню вигаданого ворожого підводного човна біля берегів Норвегії та Ісландії.

А в квітні в Швеції пройшли найбільші за останні 25 років військові навчання "Аврора 23". Усього взяли участь 26 тисяч військових із 14 країн. До навчань також приєдналася Україна. Тренування проводилися в повітрі, на землі та на морі, до них були залучені армія, військово-морський флот, авіація та національна гвардія Швеції.

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