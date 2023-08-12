Загарбник переконує, що брав участь в "сво", але в Україні не був.

До Литви втік ще один російський офіцер-загарбник - лейтенант Іван Корольов. Він нелегально перетнув кордон, дістався до Вільнюса та попросив політичного притулку.

Як пише BBC, у Вільнюсі росіянина затримали та повернули на прикордонний КПП, де він перебував ще добу. Під час розмови із прикордонниками росіянин повідомив, що проходив службу у військовій частині 59313-39 "Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу". Пункт постійної дислокації - селище Тейсин Хабаровського краю.

"3 серпня я прийняв рішення покинути Російську Федерацію у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв'язала моя держава. Наразі я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку", – сказав Іван Корольов.

Окупант запевняє брав участь у так званій "спецоперації", але нібито перебував увесь цей час на території РФ.

"На території України я не був. Ми займалися забезпеченням російських військ боєприпасами. Ми приймали боєприпаси з усієї Росії, з усіх частин, з усіх арсеналів і розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо в Україну", - зазначив він.

Офіцер-артилерист займав посаду заступника начальника складу обліково-операційного відділення польового артилерійського складу. Наразі він перебуває у міграційному центрі в Пабраде.

Що передувало

Нагадаємо, що у червні до Литви прибув пілот ВПС Росії лейтенант Дмитро Мішов. Російський льотчик звернувся до Департаменту міграції з проханням про надання притулку, його прохання було зареєстровано.

Мішов розповідав, що російські загарбники можуть по кілька разів доповідати про знищення однієї і тієї ж техніки українських воїнів, щоб отримувати обіцяну керівництвом премію.

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