Військові можуть доповідати командуванню про знищення одного і того ж танка кілька разів.

Російські військові по кілька разів можуть доповідати про знищення однієї і тієї ж української техніки заради отримання премій, розповів в інтерв'ю "Російській службі Бі-бі-сі" втік від війни лейтенант ВКС Дмитро Мішов.

Він розповів, що в листопаді минулого року Міністерство оборони РФ пообіцяло виплачувати по 300 тисяч за кожен знищений літак, 200 тисяч - за вертоліт, 100 - за танк і по 50 тисяч - за легку броньовану техніку.

"Припустимо, є пошкоджений танк. І по ньому стріляють кілька вертольотів кілька разів, а навідник за невелику суму кожен раз підтверджує, що знищена нова одиниця техніки. І всім виплати за один танк", - розкрив схему Мішов. Він підкреслив, що ніхто з військових не вірить зведенням, які озвучує генерал Ігор Конашенков, оскільки "всі знають, що відбувається насправді".

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Розповіді Міноборони РФ про втрати України

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