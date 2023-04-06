Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав "якомога швидше" відновити мирні переговори між Україною та Росією для закінчення війни, яку він традиційно для КНР назвав "кризою".
У матеріалі видання CNN висловлювання Сі Цзіньпіна описано наступним чином: "Китайський лідер підкреслив: він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якомога швидше і що можна буде знайти політичне рішення і збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки".
Сі Цзіньпін виступив за мирні переговори на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Останній під час розмови заявив: "Російська агресія в Україні завдала удару по [міжнародній] стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів".
Позиція Китаю щодо війни в Україні: остання інформація
Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що Китай не сприймає Україну як суверенну державу. У КНР нібито вважають нашу країну частиною Росії.
Посол Китаю в ЄС Фу Цун спростував заяву про "безмежну дружбу" Піднебесної і РФ, зроблену до війни в Україні. За його словами, це не більше, ніж риторика.
Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Путін намагається створити антизахідну коаліцію. Однак його ідея не отримала схвалення з боку Китаю під час візиту Сі Цзіньпіна.