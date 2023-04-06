Китайський лідер сподівається, що в майбутньому вдасться знайти ефективний сценарій європейської безпеки.

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав "якомога швидше" відновити мирні переговори між Україною та Росією для закінчення війни, яку він традиційно для КНР назвав "кризою".

У матеріалі видання CNN висловлювання Сі Цзіньпіна описано наступним чином: "Китайський лідер підкреслив: він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якомога швидше і що можна буде знайти політичне рішення і збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки".

Сі Цзіньпін виступив за мирні переговори на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Останній під час розмови заявив: "Російська агресія в Україні завдала удару по [міжнародній] стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів".

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Позиція Китаю щодо війни в Україні: остання інформація

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що Китай не сприймає Україну як суверенну державу. У КНР нібито вважають нашу країну частиною Росії.

Посол Китаю в ЄС Фу Цун спростував заяву про "безмежну дружбу" Піднебесної і РФ, зроблену до війни в Україні. За його словами, це не більше, ніж риторика.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Путін намагається створити антизахідну коаліцію. Однак його ідея не отримала схвалення з боку Китаю під час візиту Сі Цзіньпіна.

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