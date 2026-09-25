У Швейцарії пройде референдум, який унеможливить введення санкцій проти Росії

Цей референдум також може призвести до унеможливлення співпраці країни з НАТО.

В неділю, 27 вересня, у Швейцаріїпройде референдум, на якому громадянам країни запропонують закріплення в Конституції більш суворого визначення нейтралітету. Про це пише Politico.

Видання зазначило, що якщо більшість підтримає цю ідею – це унеможливить введення санкцій проти Росії без схвалення Ради Безпеки ООН, де РФ має право вето. Також підтримка цього рішення унеможливить співпрацю країни з НАТО за винятків прямого нападу на Швейцарію чи безпосередньої його загрози.

"Це не голосування проти нейтралітету – нейтралітет користується широкою підтримкою. Йдеться про те, що саме означає нейтралітет. Наразі уряд має певний простір для маневру і ним користується. Питання цього референдуму полягає в тому, чи вважають люди це добре, чи слід встановити більш суворі межі щодо нейтралітету", – коментує цей референдум Фабіо Вассерфаллен, професор європейської політики Бернського університету.

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Він зазначає, що питання нейтралітету Швейцарії опинилося під тиском після вторгнення РФ в Україну. Оскільки Швейцарія в більшості випадків дублювала санкції РФ проти Кремля і це викликало негативну реакцію серед прихильників більш суворого тлумачення нейтралітету. Опитування, які проводили напередодні голосування, показали, що майже дві третини населення виступають проти посилення визначення нейтрального статусу.

Видання також зазначає, що вже в листопаді в країні може пройти ще один референдум, повʼязаний з питанням нейтралітету. А якщо точніше, з правилами щодо експорту зброї. Населенню пропонують розглянути можливість дозволити країні продавати озброєння до визначеної групи з 25 переважно західних країн, навіть якщо вони беруть участь у військовому конфлікті. Цей крок дозволить Швейцарії посилити співпрацю із західними країнами та наростити експортні доходи її оборонної промисловості.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія ухвалила нову стратегію національної безпеки на тлі війни в Україні. Ця стратегія спрямована на підготовку країни до "дедалі нестабільнішого" міжнародного середовища.

Нова стратегія загалом має 10 цілей і 46 заходів. Вони встановлюють пріоритет протидії загрозам, які уряд вважає найбільш імовірними. Серед них, зокрема, гібридні атаки та організована злочинність всередині країни.

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