Це має відбутися, зокрема після навчання українських пілотів.

Прем’єр-міністр Нідерланів Марк Рютте сподівається, що літаки F-16 зможуть бути передані Україні якомога швидше.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Нідерландах. Рютте нагадав, що у травні Нідерланди оголосили, що навчатимуть українських військових на F-16. "Але всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків", - сказав він.

Іншими словами, додав Рютте, "для навчання на літаках потрібна доставка літаків". "І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні та українським Повітряним силам. Тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив прем’єр.

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Він додав, що це наступний крок у підтримці Нідерландами України, і це "довгостроковий крок".

Крім того, Рютте повідомив, що сьогодні також розпочалися перемовини стосовно двостороннього меморандуму щодо "довгострокового внеску Нідерландів у контексті декларації безпеки Великої Сімки, яка була прийнята у Вільнюсі". "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосив урядовець.

Своєю чергою Зеленський, говорячи про сьогоднішні перемовини та розширення оборонної співпраці країн, заявив: "Третій пункт… Це ще один крок на посилення повітряного щита України. Це F-16 – літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст".

"Ми з Марком домовилися про кількість F-16 і ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів", - сказав Зеленський.

На запитання, скільки Україні буде надано літаків і який термін навчання пілотів, Рютте зауважив: "На сьогодні Нідерланди мають 42 літаки F-16. З цих 42 нам потрібні літаки для тренування у Данії та пізніше – у Румунії. І ми збираємося надати остаточно інші літаки. Тобто я не можу сказати точно. Але ми працюємо від тієї точки, що ми маємо 42 тут, в нашій країні. Але на тому фоні, про який я розповів".

Стосовно термінів навчання, то він зауважив, що наразі відбувається мовне навчання, і "в майбутньому, якомога скоріше, розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії". "Тобто це буде робитися дуже швидко, якомога скоріше, для того, щоб передати літаки в Україну", - сказав Рютте і додав, що мають бути виконані також інфраструктурні умови.

Він зауважив, що F-16 "не зможуть допомогти військовим зусиллям негайно, але взагалі це буде частиною оборонної системи України".

"Ми хочемо, щоб вони пішли в експлуатацію якомога швидше. Тобто військове навчання, ми сподіваємося, розпочнеться незабаром, якомога швидше, у недалекому майбутньому. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже згодом. Ми сподіваємося, якомога скоріше. Тобто не наступного місяця - це неможливо, - але незабаром, ми сподіваємося, після цього", - сказав Рютте.

Також на запитання щодо того, скільки українських пілотів навчатиметься на F-16, Зеленський зауважив, що не називатиме цифри, аби це було "сюрпризом" для Росії.

Надання Україні винищувачів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 американських винищувача F-16 після тренування пілотів та інженерів. "Ми з Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди!", - повідомив він.

Президент назвав досягнуті домовленості ще одним кроком щодо посилення повітряного щита України.

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