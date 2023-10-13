Точні дати постачання і етапи підготовки українського персоналу не будуть озвучуватися публічно.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна передасть Україні патрульні кораблі для захисту зернового коридору.

Про це Рютте сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в Одесі. Зокрема, у прем'єра запитали про те, на якому етапі наразі реалізовується проєкт з передачі Україні кораблів для розмінування моря.

"Ми допоможемо Україні з отриманням патрульних кораблів для того, аби зерновий коридор був максимально убезпечений", - сказав Рютте.

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За його словами, робота ведеться, але точні дати постачання і етапи підготовки українського персоналу не будуть озвучуватися публічно, щоб не інфомрувати про російських загарбників.

Також він зазначив, що Україна завдяки постачанню зернових продовжує забезпечувати світ продовольством.

"Ми свідомо того, що зима наближається, і що Росія захоче якомога більше зашкодити Україні у цей період. Ми вже передали Україні ракети "Петріот". Ми зобов'язалися надіслати літаки F16 до України. Ми разом з Румунією і Данією розпочали підготовку пілотів", - сказав Рютте.

Своєю чергою, як сказав Зеленський, Нідерланди відіграють лідерську роль у авіаційній коаліції винищувачів F16 і триває "прекрасна взаємодія".

Крім того, як додав прем'єр, для України були підготовлені танки Т-70 та танки Leopard.

На його переконання, необхідно допомагати Україні.

Він зазначив, що Нідерланди виділили 100 млн євро для допомоги Україні, з яких 60 млн євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України. Також допомога передбачає надання Україні необхідних матеріалів для підготовки до зими, і зокрема, закупівля палива. Кошти також виділяється для допомоги деокупованим територіям.

Допомога Нідерландів

Нідерландські F-16, на яких українські льотчики вчитимуться літати, відправляться в новий навчальний центр в Румунії протягом декількох тижнів. Незабаром вони зможуть здійснити перший навчальний політ.

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