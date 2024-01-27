Тепер до складу ІТ-коаліції входять вже 12 країн, якщо рахувати і саму Україну.

Нідерланди приєдналися до "ІТ-коаліції", що підтримує Україну в межах зусиль так званого "формату Рамштайн". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що метою IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та ЗСУ у сфері інформаційних технологій, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками коаліції наразі є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Одразу після приєднання до коаліції Нідерланди виділили 10 мільйонів євро на потреби України у цій сфері. Також під час сьогоднішнього засідання контактної групи стало відомо, що 12 мільйонів євро виділяє і Данія. Кошти підуть на реалізацію проектів з кібербезпеки у ЗСУ та Міноборони України.

Відео дня

"Технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену. ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень", – зауважила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Західна підтримка України: останні новини

Як писав УНІАН, Франція передала Україні чотири реактивні системи залпового вогню LRU, яка є модифікацією американської M270, тобто "гусеничної версії HIMARS".

Також ми розповідали, що сенат Італії підтримав рішення уряду стосовно продовження дії дозволу на постачання воєнних засобів в Україну до 31 грудня 2024 року, що відповідає міжнародним зобов'язанням Італії у наданні допомоги Києву для відбиття російського вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: