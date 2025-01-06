В Індонезії проживає понад 280 мільйонів людей. Більше населення мають тільки Індія, Китай та США.

Індонезія офіційно приєдналася до міжнародного об’єднання БРІКС, як повноправний член. Про це пише Reuters із посиланням на заяву уряду Бразилії, яка зараз головує в цій організації.

Індонезія, яка є четвертою країною світу за чисельністю населення, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС заради просування інтересів так званого Глобального Півдня.

Бразилія, яка головує в блоці в 2025 році, заявила, що заявка Індонезії отримала зелене світло ще в 2023 році, але ця азіатська країна попросила відкласти офіційне приєднання до організації і провести його вже після президентських виборів 2024 року. У жовтні Індонезія провела інавгурацію президента.

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"Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління та робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні", - заявив бразильський уряд.

Інші новини про БРІКС

Як писав УНІАН, після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп пригрозив країнам БРІКС жорсткими економічними санкціями, якщо вони не відмовляться від наміру створити альтернативу долару, як глобальній валюті.

За тиждень після цього міністр закордонних справ Індії запевнив, що БРІКС буцімто геть не зацікавлений в ослабленні долара США.

Однак не так давно, у жовтні, Росія відкрито заявила про намір створити нову систему міжнародних банківських платежів на базі блоку БРІКС, щоб не залежати від долара.

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