Німеччина наполягає на посиленні санкцій.

Останні масовані обстріли України є образою на адресу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це в етері німецького телеканалу ARD заявив міністр закордонних справ Німечини Йоганн Вадефуль, передає n-tv. Він підкреслив, що кремлівський правитель Путін явно не хочу миру і прожовжує топтати права людини. За словами міністра, політичний Захід не може з цим миритися:

"Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа. Ви бачите, що Путін не хоче миру. Він хоче продовжувати війну, і ми не повинні дозволити йому це зробити. Буде сильна реакція з боку Заходу і, я думаю, також з боку Сполучених Штатів Америки".

Масовані обстріли України

Як відомо, американський президент неодноразово обіцяв покарати Російську Федерацію, якщо її керівництво не погодиться припинити вогонь та піти на мирні переговори.

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Попри те, що Москва категорично відмовляється від перемир'я, а очільник Кремля Путін не став летіти на особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі, Трамп так і не реалізував свої погрози.

Тим часом росіяни лише посилюють масовані обстріли України, вбиваючи людей та руйнуючи міста. У ніч на 24 травня окупанти застосували 14 балістичних ракет та 250 ударних дронів.

Протягом наступної ночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували в небі країни 367 російських цілей, зокрема 9 ракет Іскандер-М/KN-23, 55 крилатих ракет Х-101, Калібр, Х-22, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 298 БПЛА.

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