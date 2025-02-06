Вона вважає, що Берлін має бути обережним.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ставиться із розумінням до відмови Олафа Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

Як передає німецький телеканал ntv, політик Християнсько-демократичного союзу заявила, що на таке рішення канцлера "безумовно, є причини". Також вона зазначила, що експрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден своїми "дуже виваженими" рішеннями продемонстрував, яку зброю постачати Україні, а яку - ні:

"Що правильно думати про те, як ми можемо підтримати Україну, щоб вона залишалася суверенною демократичною державою, щоб Росія не виграла цю війну і щоб ми, тим не менш, діяли з обережністю. Я з усією симпатією ставлюся до цього".

Таурус для України

Нагадаємо, Київ тривалий час закликав Німеччину надати українській армії далекобійні ракети. В Україні обіцяли, що не будуть застосовувати їх на російській території.

Відео дня

Попри це, Олаф Шольц неодноразово вікдидав можливість поставок Таурусів, оскільки не хотів "ескалації" та остерігався ударів по Москві. Ситуацію не змінило й те, що німецька опозиція безліч разів виступала за відправку цих ракет Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: