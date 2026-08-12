Росія почала наносити на судна 'безглуздий' деформуючий камуфляж (фото)

За задумом, це повинно ускладнити роботу дронів із наведенням на основі ШІ.

З'явилося фото російського суховантажного судна MECHTA S (колишнє "Сормовський-3059", проєкт 488) із деформуючим забарвленням. На нього звернув увагу канал Центру аналізу стратегій та технологій.

За даними російських джерел, судно сфотографували в турецькому порту Хайдарпаша, що розташований у Стамбулі.

За задумом, що виник ще під час Першої та Другої світових воєн, такий камуфляж із різноманітних геометричних фігур мав візуально викривляти силует судна під час його виявлення противником. Це мало ускладнити визначення точного положення корабля чи підводного човна та, відповідно, ускладнити прицілювання.

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Водночас у випадку із російським судном, очевидно, йдеться про чергову спробу ускладнити наведення дронів із системами ШІ за допомогою давно відомих засобів. "Найімовірніше, ефективність буде відповідною", – жаліються росіяни.

Як РФ намагається маскувати свою техніку

Раніше росіяни вже намагалися використати щось подібне. Йшлося про маскування наземного транспорту.

У червні УНІАН повідомляв, що на окупованих територіях дедалі частіше помічають вантажівки та інший транспорт із контрастним чорно-білим забарвленням і незвичними візерунками, схожими на смуги зебри.

Поява такого камуфляжу збіглася з активізацією українських ударів по російській логістиці на відстані до 200 км від лінії фронту. Для таких атак, зокрема, застосовуються американські дрони Hornet, здатні автономно виявляти та уражати транспорт на дорогах за допомогою технології машинного зору.

Українські експерти переважно скептично оцінили ефективність такого кроку. У Defense Express зазначали, що такий камуфляж був спеціально розроблений для протидії корабельним далекомірам, змушуючи противника помилятися під час прицілювання. Водночас така схема маскування мала сенс лише для великих кораблів і на значних дистанціях.

За словами фахівців, спроби застосовувати подібний камуфляж на літаках не дали помітного ефекту. З появою радарів під час Другої світової війни оптичне маскування втратило актуальність і на флоті.

Водночас існує альтернативна точка зору. Спеціаліст з автономних систем Бельгійської військової академії Герт Де Куббер говорить, що алгоритми комп’ютерного зору порівнюють отримане зображення з величезними масивами заздалегідь розмічених даних.

Під час навчання система виявляє повторювані ознаки, за якими можна ідентифікувати конкретний тип цілі: її форму, контури, характерне забарвлення, текстуру поверхні та навіть окремі маркування.

У випадку російської військової техніки алгоритми можуть, наприклад, асоціювати певні моделі з темно-зеленим кольором або наявністю символу "Z". Таким чином, на думку експерта, незвичний камуфляж потенційно може збільшити кількість помилок під час автоматичного розпізнавання цілей.

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