Експорт кави з Колумбії майже повністю зупинено

Поки немає інформації про те, коли поставки будуть відновлені.

Експорт кави з Колумбії практично зупинився після руйнівного землетрусу, який порушив роботу головного порту країни та заблокував ключові автомагістралі, пише Bloomberg.

Буенавентура, головний порт Колумбії з експорту кави, фактично недоступний через кілька перекритих доріг, зокрема в районі тунелів на автомагістралі Калі-Буенавентура, яка є ключовим маршрутом до тихоокеанського узбережжя країни.

"Наразі операції з кавою призупинені. Можливо, є поодинокі поставки, але на даний момент експорт кави повністю зупинився. Поки немає жодної офіційної інформації про те, коли дорога буде повністю відкрита", – повідомляє голова асоціації експортерів кави Asoexport Густаво Гомес.

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Керівники портових терміналів оцінюють збитки та призупинили або обмежили операції з кавою. Інші порти в Картахені та Санта-Марті на карибському узбережжі Колумбії не повідомляли про серйозні збої, але перенаправлення кави на північ ускладнене через гостру нестачу вантажівок.

Обмеження посилюються через концентрацію транспортних компаній та переробних потужностей у регіоні вирощування кави поблизу району, постраждалого від землетрусу.

Колумбія – другий за величиною у світі виробник преміальних зерен. Виробництво кави в Колумбії у 2025 році досягло 804 тисяч тонн. Навіть після відновлення роботи доріг та об'єктів, експорт може зіткнутися з подальшими затримками. Колумбії загрожують затори на дорогах та перевантажені порти.

Ціни на каву – головні новини

В італійській компанії-виробнику кави Luigi Lavazza SpA повідомили, що ціни на каву залишатимуться високими ще мінімум два роки. Для подолання обмежень у постачанні кавових зерен знадобиться щонайменше два врожайні роки та значне поповнення світових запасів.

В кінці минулого року виробники кави заявляли, що споживчі ціни все ще наздоганяють вартість кавових зерен і будуть зростати. Високі ціни на зерна тоді вони пояснювали скоріше спекуляціями, ніж реальними проблемами з постачанням.

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