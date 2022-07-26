Віце-канцлер заявив, що Путін веде "віроломну" гру.

Віце-канцлер Німеччини, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек звинуватив Росію у відсутності мужності і веденні торгової війни.

Про це пише Welt.

Так він прокоментував рішення Росії скоротити поставки газу в Європу по газопроводу "Північний потік".

"У них навіть не вистачило духу сказати, що ми знаходимося в торговій війні з вами, хлопці. Замість цього про ці турбіни розповідають фарсові історії, які просто не відповідають дійсності. Тепер "Газпром" буде вирішувати на свій розсуд, чи буде повністю припинена подача природного газу", - заявив Хабек.

Також політик звинуватив президента Російської Федерації Володимира Путіна у веденні "віроломної" гри.

"Технічних причин для скорочення поставок немає. Турбіна готова до постачання в Росію", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст "Газпром" заявив, що з технічних причин зупинить ще одну турбіну Siemens.

У зв'язку з цим добова пропускна здатність газопроводу "Північний потік" складе не більше 33 мільйонів кубічних метрів палива. Це 20% від загальної потужності.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на поставки газу з Росії більше не можна покладатися.

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