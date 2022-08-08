Українці, які перебувають у Німеччині, повинні будуть оформити реєстрацію тимчасового захисту.

У Німеччині з 1 вересня почнуть вести облік безвізових днів, протягом яких українці перебувають в країні.

Про це повідомляється в документі від влади ФРН.

Якщо до кінця літа у біженців буде вичерпаний безвіз, вони повинні будуть або покинути країну на 90 днів, або мати реєстрацію тимчасового захисту для легального перебування в Німеччині.

Якщо перебування особи без візи в Німеччині закінчується до 31 серпня або в цей день, необхідно заздалегідь оформити документ до 1 вересня. Українці, безвізове перебування яких в Німеччині закінчиться в проміжку з 1 вересня до 1 грудня, теж повинні подати заявку на реєстрацію.

"Якщо у вас є українське громадянство, перетин кордону на федеральну територію (Німеччини - УНІАН) має бути спрощеним і має бути без бюрократії. Разом з тим потрібно бути зареєстрованим одразу після в'їзду в Німеччину наприклад, при подачі заявки на посвідку на проживання в імміграційних органах. Таким чином, перебування в Німеччині має бути можливим для всіх постраждалих протягом 90 днів без посвідки на проживання", - наголошується в документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, українцям у Польщі видаватимуть електронні довідки для перетину кордонів в ЄС.

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