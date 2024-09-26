Поки що нікого не висилають примусово, але кільком людям не дали місця проживання.

Норвегія відмовила у тимчасовому захисті кільком українським біженцям. Вони або походять з "безпечних" регіонів, або не проживали в Україні на момент початку повномасштабної війни.

Як пише NRK, норвезький уряд оголосив про жорстку економію для біженців з України та інших країн. Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель пояснила, що вони зіткнулись з кризою.

"Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)", – заявила Мель.

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Цієї весни, Норвегія посилила заходи щодо українських біженців. За словами міністерки, йдеться про понад 80 осіб, що більше, ніж проживає ніж у всій провінції Фіннмарк. Тому було вирішено вжити заходів, щоб надати захист ти, хто його потребує найбільше.

Поки що нікого не висилають примусово, але кільком людям не дали місця проживання. Згодом запровадили індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Особливо це стосувалось тих, хто навіть не проживав в Україні, коли почались повномасштабні бойові дії.

Після заморозки головного правила про колективного захисту для всіх українців, ті, хто не відповідає вимогам програми, не отримають посвідку на проживання. Йдеться про осіб з подвійним громадянством та тих, хто проживав за кордоном.

Крім того, відмовити у дозволі можуть і тим українцям, які проживали у безпечних регіонах. На початку вересня був розширений список, до якого увійшли: Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

"Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто", – пояснила Мель.

Українці з решти областей все ще мають право на колективний захист. Міністерка не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року.

"Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває", – сказала вона.

Українські біженці за кордоном

Наприкінці вересня повідомлялось, що кількість біженців у Німеччині оновила історичний максимум. На даний момент у країні проживає 3,48 млн людей у статусі біженця чи претендента на отримання притулку.

Влада Шотландії нещодавно різко почала економити на біженцях з України. Тепер їм потрібно буде платити за обід 3 фунти стерлінгів, хоча раніше це було абсолютно безкоштовно.

Згідно з опитуванням, більшість чехів проти прийому нових біженців з України.

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