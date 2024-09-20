На даний момент у Німеччині проживає 3,48 млн людей у статусі біженця.

Кількість біженців у Німеччині оновила історичний максимум. Як пише DW, на даний момент у країні проживає 3,48 млн людей у статусі біженця чи претендента на отримання притулку (це стосується і тих, хто надалі підлягає депортації — а це понад двісті тисяч осіб).

З цієї кількості 1,18 мільйона становлять українські біженці, які не зобов'язані просити про надання притулку, оскільки здебільшого перебувають під тимчасовим захистом в Європейському Союзі, у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Інші великі групи складають біженці із Сирії та Афганістану.

Така кількість біженців - новий максимальний показник, пишевидання Neue Osnabrücker Zeitung із посиланням на дані Центрального реєстру іноземців у ФРН. Це на 60 тисяч більше, ніж наприкінці 2023 року. При цьому кількість біженців з України з кінця 2023 року зросла на 45 тисяч осіб.

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Востаннє такий показник кількості біженців у ФРН було зафіксовано в 1950-ті роки.

Тим часом кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, незначно зменшилась. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року - на 15 760 осіб більше.

Українські біженці у Європі

За даними Євростату, у Німеччині українських біженців досі більше, ніж у будь-якій іншій країні у світі. На другому місці перебуває Польща і на третьому - Чехія.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Шотландії різко почала економити на біженцях з України. Тепер нашим громадянам потрібно буде платити за обід 3 фунти стерлінгів, хоча раніше це було абсолютно безкоштовно.

А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував позбавити соціальних виплат українських чоловіків-біженців. Таким чином чоловіки будуть мати мотивацію повернутися до рідної країни.

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