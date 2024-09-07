Німецька бюрократія стоїть на заваді працевлаштуванню сотень тисяч українських біженців, які мають затребуваний на німецькому ринку праці фах. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спілкування з громадянами, пише Sueddeutsche Zeitung.
Шольц наполягає на тому, щоб сотні тисяч українців почали працювати в Німеччині. Він зауважив, що завдяки спеціальній федеральній програмі кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч.
"Але додалося ще кілька сотень тисяч. Тому я хочу, щоб робота була виконана", – сказав він.
Зокрема Шольц розкритикував німецьку бюрократію, яка часто стоїть на заваді працевлаштуванню українців. Він поклав відповідальність на регіональні влади, які понастворювали занадто багато органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій працівників.
"Це нісенітниця. Ми дуже стараємось, щоб зменшити кількість органів визнання. Не може бути так, щоб із 2 тисяч українських лікарів, які хотіли працювати в Німеччині, дозвіл отримали лише 120", – обурюється Шольц.
Як зазначає Sueddeutsche Zeitung, багатьом німцям не подобається, що велика частка українських біженців отримують допомогу від німецької держави замість того, щоб працювати.
Українські біженці в Європі: останні новини
Як писав УНІАН, уряд Шотландії заради економії бюджетних коштів скоротив фінансування низки соціальних програм. Зокрема, українським біженцям у Шотландії тепер доведеться платити 3 фунти стерлінгів за обід, хоча раніше вони отримували його безкоштовно.
Також ми розповідали, що українці не можуть знайти роботу в Австрії. Рівень зайнятості становить лише 30%, і більшість українців працюють у сфері туризму та торгівлі.