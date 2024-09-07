Канцлер обурений, що влада в регіонах створила занадто багато бюрократичних перепонів для українців, які готові піти на роботу.

Німецька бюрократія стоїть на заваді працевлаштуванню сотень тисяч українських біженців, які мають затребуваний на німецькому ринку праці фах. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спілкування з громадянами, пише Sueddeutsche Zeitung.

Шольц наполягає на тому, щоб сотні тисяч українців почали працювати в Німеччині. Він зауважив, що завдяки спеціальній федеральній програмі кількість працюючих українців зросла до понад 200 тисяч.

"Але додалося ще кілька сотень тисяч. Тому я хочу, щоб робота була виконана", – сказав він.

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Зокрема Шольц розкритикував німецьку бюрократію, яка часто стоїть на заваді працевлаштуванню українців. Він поклав відповідальність на регіональні влади, які понастворювали занадто багато органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій працівників.

"Це нісенітниця. Ми дуже стараємось, щоб зменшити кількість органів визнання. Не може бути так, щоб із 2 тисяч українських лікарів, які хотіли працювати в Німеччині, дозвіл отримали лише 120", – обурюється Шольц.

Як зазначає Sueddeutsche Zeitung, багатьом німцям не подобається, що велика частка українських біженців отримують допомогу від німецької держави замість того, щоб працювати.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, уряд Шотландії заради економії бюджетних коштів скоротив фінансування низки соціальних програм. Зокрема, українським біженцям у Шотландії тепер доведеться платити 3 фунти стерлінгів за обід, хоча раніше вони отримували його безкоштовно.

Також ми розповідали, що українці не можуть знайти роботу в Австрії. Рівень зайнятості становить лише 30%, і більшість українців працюють у сфері туризму та торгівлі.

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