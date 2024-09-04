Міністр фінансів оголосила про надмірні витрати.

Економія коштів в уряді Шотландії призведе до скорочення фінансування психічного здоров'я, благодійних організацій та соціальних служб. Українським біженцям у Шотландії доведеться платити 3 фунти стерлінгів за обід, хоча раніше вони отримували його безкоштовно.

Видання The Times пише, що міністерка фінансів Шона Робісон у листі до фінансового комітету Голіруда детально описала понад 188 мільйонів фунтів стерлінгів економії. Найбільший шматок - 115,8 мільйона фунтів стерлінгів - забрали в охорони здоров'я та соціального забезпечення, внаслідок чого постраждала Національна служба охорони здоров'я. Крім того, майже на 19 мільйонів фунтів стерлінгів урізали бюджети служб психічного здоров'я, національна служба догляду та соціальна допомога дорослим втратить 13,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Частину зекономлених коштів отримають завдяки тому, що в першій половині року темпи використання нововідкритого фонду незалежного життя, що підтримує інвалідів, були нижчими, ніж очікували, а отже, грошей буде потрібно не так багато.

Відео дня

Скорочуються витрати на оптометрію, програми Covid-19, навчання у сфері освіти та оцифрування. Майже 8 мільйонів фунтів стерлінгів буде урізано з фондів центрального уряду, що виділяються організаціям третього сектору і спільнотам, а 6 мільйонів фунтів стерлінгів заберуть з підтримки студентів вищих навчальних закладів.

Витрати на маркетинг в уряді також скорочуються, зокрема в таких ключових сферах, як туризм і декарбонізація. З бюджету на поїздки буде вилучено 24 мільйони фунтів стерлінгів, що значною мірою є результатом закінчення пілотного проекту пікових залізничних тарифів.

Робісон заявила, що заходи були необхідні, оскільки уряд зіткнувся з додатковими витратами в розмірі 800 мільйонів фунтів стерлінгів. Як чинники вона назвала угоди з оплати праці в державному секторі, тривалу жорстку економію у Вестмінстері, інфляцію, пандемію і війну в Україні.

Протоколи про надзвичайні витрати, включно із заморожуванням найму і забороною на понаднормові, як очікується, заощадять 60 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як зменшення об'єму коштів, раніше призначених для виплати зимового пального, принесе 160 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще 460 мільйонів фунтів стерлінгів буде потрібно для того, щоб збалансувати бюджет на цей рік. За словами Робісон, пакет заходів дасть змогу вивільнити загалом 933 мільйони фунтів стерлінгів.

Минулого тижня Шотландська фіскальна комісія заявила, що криза видатків значною мірою виникла з вини уряду через його рішення запропонувати зарплату, вищу за інфляцію, та більш щедрі соціальні допомоги.

Українські біженці в Європі - останні новини

Від початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України, уряд Швейцарії відмовив у статусі захисту S майже 2,5 тисячі осіб. Причини цих відмов полягають у наявності альтернативної форми захисту в іншій країні або в тому, що відповідні особи не мали права на цей статус.

При цьому Польща заявила про скорочення підтримки українських біженців. З 1 липня набули чинності нові умови для українських біженців. Одноразову допомогу в розмірі 300 злотих скасовано, змінилися правила отримання номера PESEL. Однією зі змін стало продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: