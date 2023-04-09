Мешканців постраждалого району попросили не відчиняти вікна та двері та відключити системи вентиляції.

У Гамбурзі на півночі Німеччини у неділю спалахнув велика пожежа. Через неї все місто оповите отруйним димом.

Як пише Bild, загоряння почалося близько 4:30 год. (5:30 за київським часом) на стоянці вантажівок, було чути вибухи. Пожежна служба класифікувала цей інцидент як "вкрай небезпечний". Однак про постраждалих наразі не сповіщається.

Згодом у службі повідомили, що протекли і вибухнули кілька IBC-контейнерів з легкозаймистою рідиною. Внаслідок пожежі в небо піднялися величезні чорні хмари, які вітер відігнав у бік центру міста.

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У зв'язку із задимленням і потрапляння в повітря хімічних компонентів пожежники попросили жителів постраждалого району не відкривати вікна і двері, відключити системи вентиляції.

Через пожежу залізничні колії були закриті, поїзди, що курсують між двома найбільшими містами країни – Гамбургом і Берліном – були затримані або скасовані.

Рятувальники очікують, що ліквідація пожежі триватиме близько доби. Тільки після цього правоохоронці зможуть розпочати розслідування причин загоряння.

Пожежі в Україні - останні новини

Напередодні стало відомо, що на бурових установках "Чорноморнафтогазу", так званих "вишках Бойка", в Чорному морі триває пожежа, що призводить до забруднення навколишнього середовища. Загоряння почалося ще в червні 2022 року.

В окупованому Криму напередодні також спалахнула масштабна пожежа. Окупанти заявили, що палає "птахоферма", але з'являлися повідомлення про вибухи.

Минулого місяця в окупованій Каховці Херсонської області зайнялася масштабна пожежа в районі міського елеватора, загарбники замовчували причину інциденту.

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