Вогонь поширився на 400 "квадратів".

У Криму в районі тимчасово окупованого Сімферополя спалахнула масштабна пожежа. Вогонь виник на південно-західній околиці міста.

Як повідомляє "Крим.Реалії", в місцевих пабліках говорять про "пожежу на птахофабриці " в селі Перове. Водночас на відео місцеві жителі стверджували, що щось "вибухає".

Пізніше в російських ЗМІ з'явився коментар рятувальників про те, що пожежу локалізовано. Займання поширилося на 400 "квадратів". Зазначається, що постраждалих немає.

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Інциденти з пожежами: останні новини

На початку квітня 2023 року північні регіони Іспанії охопили масштабні пожежі. Влада підозрює, що можуть бути причетні терористи-підпалювачі. Через пожежі евакуювали жителів низки міст.

Раніше велика пожежа спалахнула в російському Омську. Загорівся склад з пластиком.

19 березня з'явилася інформація про масштабну пожежу в тимчасово окупованій Новій Каховці. Також у мережі писали про можливий "приліт" по базі російських загарбників.

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