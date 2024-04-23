Уряд Орбана задіяв весь свій арсенал, намагаючись його дискредитувати.

Віктор Орбан, з вимогою відставки якого в Угорщині спалахнули протести, править Угорщиною практично беззмінно з 2010 року. Але всього за три місяці його колишній союзник перетворився на суперника і здобув таку велику підтримку, що уряд задіяв весь свій арсенал, намагаючись його дискредитувати, пише Financial Times.

Петро Мадяр, 43-річний юрист і колишній дипломат, вийшов з правлячої партії "Фідес" у лютому, звинувативши її в корупції та лицемірстві. Його позиція зачепила багатьох угорців, що втомилися від чотирьох урядів "Фідес" поспіль, і десятки тисяч людей вийшли на вулиці на його підтримку під час нещодавніх мітингів.

Невелика консервативна партія "Тиса", до якої він приєднався, отримує велику вигоду від сплеску популярності Мадяра в опитуваннях громадської думки - його підтримка наразі становить понад 10 відсотків, що є одним з найвищих показників серед опозиціонерів.

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"Вражений раптовим зростанням популярності Мадяра, уряд розгорнув цілу батарею ресурсів, щоб дискредитувати його. Кпини в проурядових ЗМІ варіюються від його "жіночих" сонцезахисних окулярів до звинувачень у тому, що він користувався заступництвом своєї тодішньої дружини, колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, щоб отримати роботу", - пише FT. Крім того, новостворене Управління захисту суверенітету (SPO) Угорщини, минулого тижня розпочало розслідування щодо Мадяра у зв'язку з імовірними зв'язками з іноземним фінансуванням.

"На думку аналітиків, Мадяр скористався моментом слабкості прем'єр-міністра. У лютому Орбан був змушений погодитися на надання Україні пакету європейської допомоги на суму 50 млрд євро, проти якого він затято виступав протягом кількох місяців. Потім прем'єр опинився в центрі скандалу, пов'язаного з президентським помилуванням чоловіка, засудженого за приховування сексуального насильства над дітьми", - зазначає FT.

У партії Орбана "Фідес" заявляють, що мають підтримку стабільних 45-50 відсотків виборців і не відчувають значної загрози з боку Мадяра, зображуючи його як ще одну частину фрагментованої та слабкої угорської опозиції.

Однак люди, знайомі з Фідес, кажуть, що ріст популярності Мадяра кинув виклик здатності Орбана утримувати виборців і зберігати партійну згуртованість. Кампанія проти Мадяра привернула до нього пильну увагу і дала йому широку платформу, яка може виявитися контрпродуктивною для "Фідесу", вважають спостерігачі.

Позиція Мадяра щодо Росії

Що стосується ставлення до Росії, то Мадяр, схоже, займає середню позицію між більш "яструбиними" лідерами та Орбаном, який неодноразово відтерміновував санкції та отримував поблажки у відповідь на війну в Україні.

"Розрив усіх зв'язків не призведе до миру", - сказав Мадяр, але додав: "Ви можете вважати, що зв'язки з Росією - це добре, але ми є членами клубу [ЄС], пов'язані із західною економікою... зовнішність іноді важлива".

Політика Орбана в Угорщині

Раніше Орбан створив в Угорщині нову службу для придушення інакомислення. Нове агентство полюватиме на політиків, журналістів та активістів, які отримують фінансування США.

У березні тисячі угорців вийшли на протест з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора країни після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді.

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