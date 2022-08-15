Після вибуху на ринку зниклими безвісти вважають 19 осіб.

Кількість жертв потужного вибуху на ринку в Єревані під назвою "Сурмалу" зросла на дві особи.

Тепер число жертв становить п'ять осіб, повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії.

За даними відомства, в результаті вибуху поранення отримала 61 людина, а 19 - вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 14 серпня вдень стало відомо, що на єреванському оптовому ринку "Сурмалу" прогримів вибух, й почалася масштабна пожежа. Спочатку в МНС Вірменії повідомили, що в результаті вибуху загинула одна особа, а 20 - були поранені. Безвісти зниклими вважали 25 осіб.

Пізніше з'явилася інформація, що в результаті вибуху на єреванському ринку загинули три людини - дві жінки і один чоловік. За офіційними даними, загиблі були середнього віку.

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