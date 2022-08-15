Пожежу на ринку погашено, пошуково-рятувальні роботи триватимуть всю ніч.

Кількість загиблих в результаті вибуху на єреванському ринку "Сурмалу" зросла до 3 осіб, ще 61 особу - поранено, 19 - зникли безвісти.

Про це передавати "Радио Азатутюн".

Так, за інформацією міністра з надзвичайних ситуацій Армена Памбухчяна, на даний момент відомо, що в результаті вибуху загинули три людини: дві жінки і один чоловік. За словами чиновника, всі вони середнього віку.

Міністр також повідомив, що пожежа на ринку в Єревані в основному погашена, але "вітер створює в деякій мірі пожежонебезпечну ситуацію", пошуково-рятувальні роботи триватимуть всю ніч.

Особи двох з 3 загиблих громадян встановлені.

З 25 зниклих безвісти громадян 6 знайдені, повідомив у Facebook прес-секретар МНС Айк Костанян. Інформація про стан знайдених громадян поки не повідомляється.

На даний момент зниклими безвісти вважаються 19 громадян. В тому числі, був сигнал про зникнення безвісти вагітної жінки з 5-річною дитиною.

За даними МОЗ, число госпіталізованих склало 61 особа, 24 з яких в різних медцентрах проходять лікування, їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Решта госпіталізованих, за даними відомства, отримали необхідну медичну допомогу і були виписані.

У зв'язку з вибухом, що стався сьогодні на ринку "Сурмалу", в Слідчому комітеті ініційовано кримінальне провадження за двома статтями (порушення правил і вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності смерть людини чи інші тяжкі наслідки) і (порушення правил чи вимог зберігання, обліку, перевезення, доставки чи використання легкозаймистих або горючих матеріалів, що спричинило з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки).

За інформацією радника генпрокурора Гора Абраамяна, причини вибуху поки не встановлені.

Раніше повідомлялося, що 14 серпня на ринку "Сурмалу" в Єревані стався вибух. Після цього, як видно було на фото і відео очевидців, виникла масштабна пожежа. Спочатку повідомлялося, що внаслідок вибуху одна людина загинула і 20 отримали поранення.

Нагадаємо, наприкінці березня в МЗС Вірменії повідомляли про порушення збройними силами Азербайджану лінії зіткнення на кордоні з Нагірним Карабахом в зоні відповідальності російських "миротворців". Азербайджанські військові взяли під контроль село Парух в Аскеранському районі "НКР".

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що ситуація в Нагірному Карабасі напружена і може стати кризовою.

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