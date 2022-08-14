На фото і відео очевидців видно масштабну пожежу.

У Єревані (Вірменія) на оптовому ринку "Сурмалу" стався вибух, є постраждалі.

Зазначається, що повідомлення про вибух до Національного центру кризового управління надійшло о 13:23.

На фото і відео, оприлюднених очевидцями, видно масштабну пожежу.

На місце виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.

Як повідомили в МНС Вірменії, одна людина загинула, 20 поранені в результаті вибуху на ринку в Єревані.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 березня в МЗС Вірменії повідомляли про порушення збройними силами Азербайджану лінії зіткнення на кордоні з Нагірним Карабахом в зоні відповідальності російських "миротворців". Азербайджанські військові зайняли село Парух в Аскеранському районі"НКР".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже зробив заяву, що ситуація в Нагірному Карабасі є напруженою і може стати кризовою.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Москва перекинула частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.

16 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив російське Міноборони в порушенні гарантій за мирними домовленостями по Нагірному Карабаху.

На початку серпня 2022 року один з азербайджанських солдатів загинув внаслідок вірменського обстрілу Нагірний Карабах. В результаті Вірменію обвинувативши у грубому порушенні договору по Карабаху.

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