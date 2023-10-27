У минулому Джонсон вже працював журналістом. Це було до його політичної кар'єри.

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон буде ведучим на новинному телеканалі GB News.

Політик зазначив, що із задоволенням прийняв пропозицію попрацювати на телебаченні, йдеться в повідомленні на сайті GB News. В даний час відомо, що Джонсон стане ведучим і оглядачем авторської політичної програми. А в 2024 році буде висвітлювати парламентські вибори в країні.

"Я буду говорити про величезні можливості Великобританії, але так само і про труднощі. І про те, чому наші найкращі дні ще попереду", - прокоментував суть нової роботи Джонсон.

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"Борис був найвпливовішим прем'єр-міністром нашого покоління, і його унікальний погляд на внутрішню і міжнародну політику матиме приголомшливий успіх у наших глядачів... Тому нам не терпиться почати працювати з ним над тим, що обов'язково потрібно подивитися на телебаченні", - прокоментували на телеканалі.

Трудова діяльність Бориса Джонсона

У минулому у Джонсона був досвід у журналістиці. В кінці 80-х він писав аналітику для Daily Telegraph, а потім працював кореспондентом видання в Брюсселі.

На початку 1990-х Джонсон повернувся в Лондон і писав вже для Spectator. А в 2008 році його обрали мером Лондона. З 2016 по 2018 рік Джонсон працював міністром закордонних справ в уряді прем'єра Терези Мей, поки в 2019 році сам не став прем'єр-міністром країни.

Нещодавно Джонсон вирішив покинути політику через гучний скандал, пов'язаний з проведенням вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну.

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