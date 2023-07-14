Він закликає лідерів Альянсу гарантувати Україні, що вона стане членом НАТО без умов.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував рішення лідерів НАТО не запрошувати Україну до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

У своїй колонці на DailyMail він закликав Захід бути сильним, покласти край марнослів'ю і прийняти Україну в НАТО якомога швидше. "Коли лідери НАТО приїхали до Вільнюса на цьому тижні, було абсолютно очевидно, що вони повинні робити. Вони повинні були бути сильними. У цьому весь сенс НАТО", - обурився Джонсон.

Він переконаний, що члени Альянсу повинні були висловити свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України. "...у боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений або убитий, тому що ми в країнах НАТО знаємо - і постійно говоримо - що українці борються за всіх нас", - додав екс-прем'єр.

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За словами Джонсона, саме нерішучість Заходу спонукала Путіна вторгнутися в Україну. "Жодна країна не зробила і не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО. Ніякі збройні сили не є більш грізними і більш ефективними у використанні зброї НАТО. Жодна країна більше не потребує членства в НАТО", - додав він.

Джонсон зазначає, що від Альянсу вимагалося тільки дати Україні чіткий графік, щоб українці знали, що їх чекають в Альянсі відразу після війни - навіть якщо вона закінчиться в наступному році.

"Все, що українці отримали на цьому тижні, - це "запрошення" вступити в НАТО, "коли союзники домовляться і коли будуть виконані умови". Не дивно, що спочатку президенту Зеленському було важко приховати своє розчарування. Коли союзники згодні? Коли умови дотримані? Згідно з бухарестськими висновками, союзники про все це домовилися ще 15 років тому!" - обурився Джонсон.

Поки Україна позбавлена формальних гарантій безпеки за статтею 5 НАТО, Путін продовжуватиме терор, переконаний екс-прем'єр. "Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років поводження з Путіним? Поки він думає, що є шанс повернути Україну назад в орбіту Москви - поки він думає, що може відтворити Радянський Союз, - він буде намагатися", - сказав він.

Він зазначив, що Велика Британія "жорстко проводить закулісну компанію" і прагне встановити графік для України. "Небажання лежить не в Лондоні", - додав він.

Джонсон вважає головною проблемою те, що деякі партнери все ще вірять, що війну можна закінчити тільки шляхом переговорів.

"Вони вважають, що зараз ми повинні бути майстерно двозначними, тому що вони думають, що питання про членство України в НАТО ще може бути частиною угоди. Ви можете укласти угоду з Путіним, думають вони: Ви виводите свої війська, і ми не дамо Україні вступити в НАТО. Це божевілля. Протягом усієї цієї війни Захід мав тенденцію повторювати одну і ту ж помилку знову і знову: переоцінювати Путіна і недооцінювати Україну.

Саміт НАТО: підсумки

Незадовго до саміту Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до Альянсу. Він заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО під час війни, проте це буде потужним сигналом для українців.

Американський президент сказав, що Україна не готова стати членом Альянсу у розпал війни. При цьому в НАТО постійно говорять, що двері для України відкриті.

В ході саміту лідери оголосили, що знімуть для України вимогу про виконання Плану дій щодо членства. Однак для отримання запрошення потрібно буде виконати певні умови.

У перший день саміту Зеленський написав обурений пост, в якому сказав, що наявність "умов" для запрошення схоже на "неготовність запросити нашу країну в Альянс".

На другий день саміту лідери G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України.

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