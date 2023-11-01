Гріффітс також заявив, що у Газі "жінок, дітей і чоловіків морять голодом, травмують та вбивають бомбардуваннями".

Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який напередодні здійснив дводенний візиту до Ізраїлю та на палестинські території, назвав "звірством" останній удар ізраїльських сил по табору біженців в Джабалії на півночі сектора Гази, контрольованого палестинським угрупованням ХАМАС.

"Повідомляється, що десятки мирних жителів були вбиті в Газі після нещодавніх атак на табір біженців Джабалія. Це лише останнє зі звірств, що спіткали народ Гази, де бойові дії увійшли у ще жахливішу фазу з дедалі жахливішими гуманітарними наслідками", – заявив він.

Гріффітс також заявив, що у Газі "жінок, дітей і чоловіків морять голодом, травмують і та вбивають бомбардуваннями". Він вкотре закликав до припинення вогню для надання гуманітарної допомоги.

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"Потрібно, щоб сторони домовилися про паузи в боях. Зараз це єдиний життєздатний варіант доставити допомогу в Газу. Повторні гуманітарні паузи дозволять нам надавати більше допомоги тим, хто її потребує, по всій Газі, таким чином полегшуючи страждання людей і зменшуючи ризик безладу. Такі паузи також дозволять хворим і пораненим звернутися за медичною допомогою, а тим, хто хоче втекти, зробити це безпечно", – продовжив заступник генсека ООН.

Удар по Джабалії - що відомо

За три кілометри на північ від палестинського міста Джабалія в секторі Гази розташований великий табір біженців. Під час нещодавньої серії ударів Ізраїлю табір зазнав значних руйнувань.

Палестинські офіційні особи заявили, що з-під уламків було витягнуто близько 50 тіл загиблих внаслідок авіаудару. Понад 150 осіб постраждали. В організації "Лікарі без кордонів" заявили, що серед поранених в Джабалії були діти.

Ізраїль своєю чергою заявив, що будівлі в Джабалії були захоплені бойовиками і що внаслідок ударів було зруйнувано тунелі бойовиків ХАМАС, розташовані під землею.

Представник армії Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив, що ізраїльські винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Газі. За його словами, внаслідок удару загинув командир батальйону ХАМАС "Джабалія" Ібрагім Біарі та обрушилася підземна інфраструктура терористичного угруповання.

Ізраїль звинувачує бойовиків ХАМАС у тому, що вони використовують цивільне населення для прикриття.

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