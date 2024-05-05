Патріарх час літургії наголосив, що це було б конкретним виразом сили Воскресіння Господнього.

Патріарх Варфоломій під час нічної літургії на Великдень закликав Україну та Росію до "християнського" жесту - обміну всіх на всіх. Як сказав духовний лідер православ'я, це було б красномовним виразом для Бога з нагоди великого свята.

Варфоломій зазначив, що підтримує ініціативу руху "Наш вихід" щодо обміну за принципом "всіх на всіх". Вселенський патріарх сказав:

"Духовно ми підтримуємо ініціативу "Нашого виходу" щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним вираженням сили Воскресіння".

Як зазначається на сторінці "Нашого виходу", російська організація зверталася до Патріарха з нагоди свята з проханням підтримати відповідну ініціативу. У зверненні руху йдеться: "Ми, від імені родичів полонених воїнів, просимо Вас у цей день святого Великодня, у день загального прощення і величі Духа закликати сильних світу цього до обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Зазначається, що на католицький Великдень з аналогічним закликом провести обмін виступив Папа Римський Франциск у Ватикані.

Буданов прокоментував звернення Папи Римського

31 березня Папа Римський Франциск у католицький Великдень висловив побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною - у форматі "всіх на всіх".

Цю можливість прокоментував очільник ГУР України Кирило Буданов. Він заявив, що підтримує ініціативу, але у ній є один нюанс: без згоди Росії це неможливо, наголосив Буданов.

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