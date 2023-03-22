Вселенський Патріарх визнав, що "духовні скрєпи" росіян насправді виявилися бездуховними.

Російська православна церква розділяє з владою Росії відповідальність за повномасштабне вторгнення в Україну. Після війни буде потрібно "духовне відродження" Росії.

Про це заявив духовний глава православних християн світу Вселенський Патріарх Варфоломій на конференції в Литві, пише Reuters.

"Церква і державне керівництво в Росії співпрацювали в злочині агресії і поділяли відповідальність за наступні злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", — заявив він.

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Варфоломій зазначив, що російська влада використовує Церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей". Також Вселенський Патріарх висловив готовність допомогти в "духовному відродженні" Росії.

"Наш міжрелігійний діалог повинен бути зосереджений на способах опору і нейтралізації здатності керівництва Московського Патріархату підривати єдність і теологічно узаконювати злочинну поведінку", — сказав Варфоломій.

Роль РПЦ у пропаганді російської агресії

На початку повномасштабного вторгнення в Україну глава РПЦ патріарх Кирило відкрито підтримав дії Кремля. При цьому він намагався переконати в законності агресії навіть Папу Римського.

Після провалу початкового бліцкригу російському командуванню знадобилося багато гарматного м'яса для війни на виснаження. Православні храми в Росії стали агітувати парафіян за вступ до армії для війни проти України.

Коли в РФ була проведена "часткова мобілізація", сотні тисяч росіян вважали за краще втекти з країни, щоб не потрапити на фронт. Патріарх Кирило відкрито засудив тих, хто боїться загинути на війні в Україні.

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