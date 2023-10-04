Він вважає, що європейська складова НАТО надто залежить від Вашингтону.

Президент Чехії і колишній генерал НАТО Петер Павел заявив, що Європа має перетнути межу 2% власних оборонних витрат, щоб позбавитися залежності від США.

Відповідну заяву політик зробив у Брюгге в рамках урочистої церемонії з нагоди початку навчального року в Коледжі Європи. За словами Павела, потрібно посили саме європейську складову НАТО на континенті, збільшивши відповідне фінансування.

"Дуже ймовірно, що нам доведеться вийти за рамки 2-відсоткових витрат на оборону", - цитує Politico.

В цьому контексті лідер Чехії підкреслив, що Європа не має нехтувати своїми безпековими зобов'язаннями, розраховуючи на домінуючу роль США, як постачальника безпеки у складі НАТО.

Павел підкреслив, що належний розвиток європейських стратегічних сил і засобів був би вагомим внеском у спільне трансатлантичне партнерство країн НАТО на континенті.

Також у своєму виступі Павел згадав про розширення ЄС, підтримавши вступ країн-кандидатів "до" якогось гіпотетичного моменту в майбутньому. Не тоді, коли країни матимуть "ідеальні" показники для отримання членства, а раніше, заявив він.

Франція також наполягає на зменшенні залежності від США

Наразі ЄС шукає шляхи для зменшення залежності від США та КНР. Про це ще влітку 2023 року згадувало видання Reuters, звернувши увагу на заяву Європейської комісії щодо пріорітету у договорі з новим можливим партнером. Тоді йшлося про південноамериканський блок Меркосур, який може відкрити Європі доступ до ресурсів Латинської Америки

Раніше заявою про потребу зменшити залежність ЄС від США відзначився лідер Франції Еммануель Макрон. Він казав, що Європа не хоче бути учасником конфлікту між США та Китаєм за Тайвань.

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