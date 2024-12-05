Між державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном та російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим виник публічний конфлікт.
Як пише AP, на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ росіянин звинуватив Захід у ескалації та провокуванні прямого конфлікту з його країною. "Після афганської ганьби виникла потреба в новому спільному ворогові. Результатом є реінкарнація холодної війни, але тепер з набагато більшим ризиком її ескалації в гарячу фазу", - заявив Лавров.
Після цих слів російський міністр залишив залу. Блінкен нагадав, що саме Москва пішла на ескалацію, розгорнувши в Європі війська КНДР, застосувавши проти України балістичну ракету середньої дальності та завдаючи ударів по її енергетиці. Крім того, РФ знизила поріг застосування ядерної зброї:
"Пан Лавров говорив про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір. Це саме те, про що йдеться: суверенне право України і українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві і під її керівництвом".
Держсекретар заявив, що Лавров "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації", а також звинуватив Росію у втручанні в нещодавні вибори у Молдові та Румунії, передає Голос Америки.
"Він говорить про неподільність безпеки. Це правильно, але це не може бути гра лише в одні ворота, це добре для Росії, але не для України. Але давайте не будемо обманювати себе і не дозволимо ні йому, ні комусь іншому обдурити нас. Це не про безпеку Росії і ніколи не було. Це про імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з карти", - сказав він.
Зустріч ОБСЄ
Як відомо, сьгодні на Мальті розпочало свою роботу 31 засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Для російського міністра закордонних справ Лаврова це стало першою поїздкою до країни Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення в Україну.
Перед його виступом залу залишили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та інші іноземні дипломати.