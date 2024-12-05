Російський міністр залишив залу засідань.

Між державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном та російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим виник публічний конфлікт.

Як пише AP, на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ росіянин звинуватив Захід у ескалації та провокуванні прямого конфлікту з його країною. "Після афганської ганьби виникла потреба в новому спільному ворогові. Результатом є реінкарнація холодної війни, але тепер з набагато більшим ризиком її ескалації в гарячу фазу", - заявив Лавров.

Після цих слів російський міністр залишив залу. Блінкен нагадав, що саме Москва пішла на ескалацію, розгорнувши в Європі війська КНДР, застосувавши проти України балістичну ракету середньої дальності та завдаючи ударів по її енергетиці. Крім того, РФ знизила поріг застосування ядерної зброї:

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"Пан Лавров говорив про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір. Це саме те, про що йдеться: суверенне право України і українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві і під її керівництвом".

Держсекретар заявив, що Лавров "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації", а також звинуватив Росію у втручанні в нещодавні вибори у Молдові та Румунії, передає Голос Америки.

"Він говорить про неподільність безпеки. Це правильно, але це не може бути гра лише в одні ворота, це добре для Росії, але не для України. Але давайте не будемо обманювати себе і не дозволимо ні йому, ні комусь іншому обдурити нас. Це не про безпеку Росії і ніколи не було. Це про імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з карти", - сказав він.

Зустріч ОБСЄ

Як відомо, сьгодні на Мальті розпочало свою роботу 31 засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Для російського міністра закордонних справ Лаврова це стало першою поїздкою до країни Європейського Союзу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Перед його виступом залу залишили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та інші іноземні дипломати.

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