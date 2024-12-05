Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга демонстративно вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергія Лаврова. Відповідне відео оприлюднило МЗС України в Telegram.
Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, глава українського МЗС назвав Лаврова воєнним злочинцем.
"Україна продовжує боротися за своє право на існування. І російський воєнний злочинець за цим столом повинен це знати: Україна виборе це право і справедливість переможе", - наголосив Сибіга.
Слідом за міністром закордонних справ України залу, де відбувається щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.
Засідання ОБСЄ - що відомо
Як відомо, 4-5 грудня на Мальті відбувається 31-ше щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров особисто приїхав на Мальту для участі у цьому засіданні. Це його перша поїздка до країни-члена Європейського Союзу після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну.
Раніше вже лунали наміри від інших міністрів, що вони будуть бойкотувати участь Лаврова у цьому заході. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що не слухатиме російську брехню.