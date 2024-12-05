Глава МЗС України назвав російського міністра воєнним злочинцем.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга демонстративно вийшов із зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра Сергія Лаврова. Відповідне відео оприлюднило МЗС України в Telegram.

Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу російського міністра. Перед цим, наприкінці свого виступу, глава українського МЗС назвав Лаврова воєнним злочинцем.

"Україна продовжує боротися за своє право на існування. І російський воєнний злочинець за цим столом повинен це знати: Україна виборе це право і справедливість переможе", - наголосив Сибіга.

Слідом за міністром закордонних справ України залу, де відбувається щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Засідання ОБСЄ - що відомо

Як відомо, 4-5 грудня на Мальті відбувається 31-ше щорічне засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров особисто приїхав на Мальту для участі у цьому засіданні. Це його перша поїздка до країни-члена Європейського Союзу після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше вже лунали наміри від інших міністрів, що вони будуть бойкотувати участь Лаврова у цьому заході. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що не слухатиме російську брехню.

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