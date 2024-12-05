Лавров приїхав на Мальту для участі в засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров приїхав на Мальту для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). За даними російського державного агентства ТАСС, він приземлився в столиці Мальти Валлетті пізно ввечері в середу. Як пише Reuters, це перша його поїздка в країну ЄС після нападу Росії на Україну.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уже заявив, що бойкотуватиме Лаврова на засіданні ОБСЄ і що не сидітиме з ним за одним столом.

"Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про (російське) вторгнення і про те, що Росія робить в Україні. І я не збираюся слухати цю брехню", - сказав Сікорський у відео, опублікованому в соцмережі Х.

Відео дня

Лавров теоретично може перетнутися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який також буде присутній на засіданні. Однак, як пише Reuters, "Лавров і Блінкен не планують зустрічатися".

Востаннє Лавров був у країні ЄС наприкінці 2021 року, також на зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ. Потім послідував напад Росії на Україну. Під час зустрічі ОБСЄ в Лодзі (Польща) у грудні 2022 року, Варшава відмовила Лаврову у в'їзді. Однак він був присутній на засіданні ОБСЄ у 2023 році в Скоп'є. Тоді деякі країни, зокрема й Україна, заявили про бойкот засідання через присутність російського міністра.

Вас також можуть зацікавити новини: