Майбутня зустріч у Мальті може пройти в обстановці часткового бойкоту.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у грудні планує відвідати Мальту для участі в Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ. Як пише "Медуза", про це заявила директор департаменту інформації та преси МЗС РФ Марія Захарова.

Це буде перша поїздка Лаврова в країну Євросоюзу з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У минулому російському міністру обмежували доступ до ЄС: 2022 року Лаврову не дозволили відвідати аналогічний захід у Польщі, а 2023 року засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ відбулося в Північній Македонії, яка не входить до складу Європейського Союзу, проте з 2019 року є членом НАТО.

З лютого 2022 року Лавров перебуває під персональними санкціями Євросоюзу.

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Візит до Мальти головного дипломата країни-агресора, ймовірно, відбуватиметься на тлі напруженої обстановки. Нагадаємо, раніше Росія блокувала призначення Естонії на роль голови ОБСЄ на 2024 рік через її членство в НАТО і засудження вторгнення в Україну. У результаті компромісу керівництво організації було передано Мальті, яка взяла на себе обов'язок координувати роботу 57 держав-членів ОБСЄ в умовах, коли організація зазнає серйозного тиску, а внутрішні суперечки, зокрема, за участю РФ, ускладнюють її функціонування.

Присутність Лаврова на подібних заходах раніше викликала суперечки, і багато західних лідерів відмовлялися від зустрічей із ним, звинувачуючи Москву в спробах дестабілізувати ОБСЄ, особливо на тлі російсько-української війни. Майбутня зустріч у Мальті також може відбутися в обстановці часткового бойкоту з боку західних дипломатів, які, не виключено, скористаються можливістю публічно заявити про свій осуд дій Росії в Україні.

Війна в Україні - ізоляція Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нещодавня зустріч БРІКС допомагає Путіну показати світові і насамперед своєму суспільству, що немає ізоляції Росії.

Згодом Telegraph написав, що Саміт БРІКС Путіна викрив удавання Заходу щодо ізоляції Росії.

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