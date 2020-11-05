На цьогорічних виборах зафіксовано високу явку.

Президентські вибори у США 2020 року були конкурентними та добре керованими, попри правові невизначеності та логістичні проблеми.

До такого висновку прийшли спостерігачі ОБСЄ, повідомило "Радіо Свобода".

Зокрема, в організації наголосили, що день виборів у США пройшов мирно, без залякувань і заворушень, також було дотримано свободу слова. Спостерігачі вказали на високу явку виборців, попри пандемію і запроваджені через це обмеження.

Читайте такожВибори в США: у штабах Трампа і Байдена впевнено говорять про свою перемогу

Крім того, в ОБСЄ мають намір вивчити ситуацію щодо позовів, поданих після голосування в США, вони додали, що оприлюднять висновок з цього питання пізніше. Представники організації наголосили, що їхня місія в США поки не закінчена, оскільки підрахунок голосів у кількох штатах триває.

Вибори у США: подробиці

У США завершилося голосування на виборах. За посаду президента США ведуть боротьбу Дональд Трамп та Джо Байден.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН