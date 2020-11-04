За попередньою інформацією, у виборах взяли участь 66,9% американців.

У США явка на президентських виборах стала найвищою за останні 120 років.

За попередньою інформацією, у виборах взяли участь 66,9% американців. Про це повідомляє видання The Hill, посилаючись на дані проекту United States Election Project.

«Попередні оцінки показують, що на президентських виборах 2020 року явка була найвищою з 1900 року, згідно з проектом United States Election Project», — повідомили в повідомленні.

У 1900 році в голосуванні взяли участь 73,7% громадян США. Зараз, за попередніми даними, свої голоси віддали 160 мільйонів чоловік. Явка таким чином склала 66,9%. При цьому підрахунок голосів триває.

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Вибори в США

У США завершилося голосування на виборах. За попередніми результатами виборів, різниця в голосах за кандидатів у президенти Америки - Дональда Трампа і Джо Байдена - мінімальна.

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Автор: Олег Давигора