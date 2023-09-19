Раптова і загадкова відставка трапилася ще в липні, але її причини стали відомі тільки зараз.

Колишній міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, який "зник" у липні, був звільнений через коханку-американку. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова високопоставлених чиновників.

Як з'ясували журналісти, Цинь Ган мав позашлюбний зв'язок, коли обіймав посаду посла КНР у Вашингтоні. Але, очевидно, китайській владі про це стало відомо лише після того, як чиновник пішов на підвищення і обійняв посаду міністра закордонних справ у грудні минулого року.

За інформацією джерел, зараз Цинь Ган перебуває під слідством і пішов на співпрацю з китайськими правоохоронцями. Слідчі з'ясовують, чи не завдав шкоди державній безпеці Китаю позашлюбний зв'язок звільненого міністра.

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Джерела стверджують, що слідство підтвердило "інтрижки" Цинь Гана протягом усього терміну його роботи послом в США. Також стверджується, що в Америці у дипломата навіть народилася позашлюбна дитина.

Як повідомляє "Голос Америки", у вівторок на регулярному брифінгу у офіційного спікера МЗС Китаю Мао Нін запитали про цю публікацію The Wall Street Journal, але вона ухилилася від прямої відповіді.

"Про призначення і звільнення міністра закордонних справ Китаю китайська сторона оприлюднила інформацію раніше, і я не знаю про іншу інформацію, яку ви згадали", – заявила Мао Нін.

Примітно, що зі стенограми брифінгу, які завжди публікуються на офіційному сайті китайського МЗС, це питання і відповідь на нього вирізали.

Звільнення Цинь Гана

Як писав УНІАН, у липні глава МЗС Китаю Цинь Ган раптово зник з публічного простору. Він довго не з'являвся на публіці, а китайська влада офіційно стверджувала, що він просто захворів.

Пізніше стало відомо, що Цинь Гана звільнили з посади міністра, яку він займав всього півроку. На цей пост повернувся його попередник. Причини ротації Пекін офіційно не називав.

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