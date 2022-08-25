Глава МЗС підкреслює, що російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і "Великої сімки".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що російські туристи мають бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.

Про це йдеться у його статті для видання Politico, яка опублікована на сайті МЗС.

"З того часу, як кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський запропонував заборонити російським туристам в'їзд до Європи та світу, ця ідея набрала обертів у Європейському Союзі, а також спричинила гострі дискусії", - зауважив Кулеба.

Він підкреслив, що російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і "Групи семи".

"Це стане доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну", - пише міністр.

Стосовно того, навіщо накладати санкції на "звичайних росіян", Кулеба наголосив, що абсолютна більшість росіян підтримують війну проти України, вони тішаться вбивствами українців, ракетними ударами по українських містах, заперечують російські воєнні злочини.

"Хоч правова відповідальність за вчинені злочини справді є індивідуальною, існує також спільна відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні", - вважає міністр.

Кулеба зауважив, що покладання провини виключно на Путіна - небезпечно наївне.

"Росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна", - підкреслив він.

Саме тому, додав міністр, необхідно, щоб усі країни ЄС і "Великої сімки" припинили видавати туристичні візи росіянам.

"Це буде перший крок до їхнього протверезіння. Росіяни мають бути позбавленими права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати", - наголосив Кулеба.

Водночас, зауважив міністр, є крихітна меншість росіян, які не підтримують Путіна та війну проти України.

"Декому з них вдома загрожує переслідування, і вони мають зберегти можливість отримати притулок. Я переконаний, що всі необхідні процедури для захисту цієї вразливої меншості залишаться чинними", - підкреслив він і додав, що в'їзд із гуманітарних підстав також має бути збережений.

Урядовець вважає важливим розуміти, що ті росіяни, які підтримують агресію проти України із застосуванням ракет і танків, так само підтримують російську агресію проти Європи та Заходу з використанням енергоносіїв як зброї для накручування цін на газ та інфляції, підбурювання політичної нестабільності.

Крім того, Кулеба звернув увагу на те, що росіяни становлять підвищений ризик конфліктів і злочинів на ґрунті ненависті, особливо зараз, коли їм "щоденно промиває мізки агресивна пропаганда".

"Вони знані своєю негідною поведінкою на світових курортах та в туристичних місцях, а зараз ці ризики додатково зросли. Заборона в'їзду для росіян підвищить безпеку та знизить злочинність", - переконаний урядовець.

Він зауважив, що Україна нині активно працює з партнерами в ЄС і "Групі семи", переконуючи їх закрити в'їзд російським туристам.

"Ми переконані, що це одна з найефективніших персональних санкцій проти Росії. На відміну від деяких інших обмежувальних заходів, вона не несе майже жодної додаткової ціни для ЄС і "Групи семи", зміцнює безпеку, не потребує додаткового законодавства та надсилає чіткий сигнал всім росіянам. Сигнал про те, що Путін і його прихильники закрили Росії двері до Європи", - пояснив Кулеба.

Візи для росіян: що відомо про "бан" громадян РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія планує анулювати видані росіянам шенгенські візи і відмовити їм у в'їзді в країну. Також країна заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання громадянам РФ.

Крім того, сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни ЄС обмежити видачу віз росіянам і білорусам.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично ставиться до припинення видачі шенгенських віз росіянам. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився із заявою Шольца і нагадав, що росіяни в основному підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах та вбивства українців.

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