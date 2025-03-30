За словами Олександра Стубба, вводити їх одразу не будуть, але все залежить від Росії.

США зараз перебувають у процесі розроблення нових санкцій проти Росії на той випадок, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін відмовиться від припинення вогню в Україні або в разі його порушення, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зробив це одразу ж після 7-годинної зустрічі з Трампом. "І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах", - сказав Стубб на прес-конференції в Лондоні, передає Yle.

При цьому президент Фінляндії наголосив, що 20 квітня - вдала дата для початку повного припинення вогню без будь-яких умов, оскільки Трамп у цей момент перебуватиме при владі 3 місяці.

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Терпіння Трампа, за його словами, вичерпується.

"Він дуже нетерплячий до дій Росії, до цієї змови і зволікання з припиненням вогню. Я намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", - зазначив Стубб.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп прокоментував російські атаки "шахедів" по Україні. Президент США зазначив, що отримує про це звіти, але після цього переключився на Іран.

Крім того, Трамп заявив, що дуже злий на Путіна і пригрозив посилити тиск на РФ. "Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, я запроваджу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить із Росії", - сказав він.

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