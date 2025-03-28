Президент США підтвердив, що в Ірані "роблять достатньо ефективні дрони".

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаки іранських дронів по Україні, підтвердивши, що в Ірані "роблять достатньо ефективні дрони". Про це він сказав 28 березня під час спілкування із пресою.

Журналіст повідомив Трампу, що "іранські дрони атакують та вбивають українців кожен день", і запитав президента, чому він нічого з цим не робить.

Трамп у відповідь сказав, що він має "про це звіти", дивиться на звіти, і підтвердив, що в Ірані "роблять багато дронів", однак він прямо не відповів на запитання журналіста щодо ударів по Україні.

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"Іран робить багато дронів, і вони також роблять достатньо ефективні дрони... Але Іран дуже високо в моєму списку того, за чим треба слідкувати і, як ви напевно вже знаєте, я нещодавно відправив їм повідомлення і сказав, що їм треба зробити вибір тим чи іншим чином. Або будемо говорити та вирішимо питання, або дуже погані речі стануться з Іраном, і я не хочу, щоб це сталось", - заявив Трамп.

Атаки "шахедів" по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, останнім часом Росія щоночі здійснює концентровані атаки "шахедів" на українські міста. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, росіяни, запускаючи дрони, наприклад по Харкову чи Одесі, могли закласти в них певні програми, які приводять ці безпілотники на відповідний об’єкт майже одночасно.

Так, 20 березня була масована атака дронів на Одесу. У місті спалахнули масштабні пожежі, опіки отримали троє 17-річних хлопців. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено та зруйновано будівлі двох торгових центрів, низку магазинів, СТО, автосалон, складські приміщення приватного підприємства, будівлю гіпермаркету та автівки містян.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що Україні треба змінювати систему захисту міст від "шахедів". "Наші вогневі групи не можуть протистояти таким атакам, треба переглядати підхід", - сказав експерт.

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