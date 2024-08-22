За даними компанії, що відстежує настрої росіян, негативних коментарів у соціальних мережах побільшало після того, як українські війська почали вторгнення в Курську область.

Негативні почуття по відношенню до президента Володимира Путіна, по всій Росії, посилилися відтоді, як українські війська увійшли на територію Росії два тижні тому, згідно з даними компанії, яка відстежує настрої в країні, аналізуючи соціальні мережі та інші інтернет-пости.

У той час як новинні агентства в Росії намагалися представити події війни в більш позитивному світлі, зосередившись на гуманітарній допомозі російського уряду, деякі російські користувачі соціальних мереж висловили невдоволення, пише The New York Times.

У багатьох онлайн-постах, згідно з аналізом FilterLabs AI, йдеться про те, що наступ України є провалом російського уряду і, зокрема, Путіна.

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"Важко точно оцінити громадську думку в Росії або будь-якій іншій авторитарній країні, оскільки люди, які беруть участь в опитуваннях, часто дають відповіді, які, на їхню думку, потрібні уряду. Щоб усунути цей недолік, FilterLabs відстежує коментарі на сайтах соціальних мереж, інтернет-пости і новинні сайти, використовуючи комп'ютерну модель для аналізу настроїв, які висловлюють прості росіяни", - сказано в статті.

Позитивне ставлення до Путіна постраждало торік після недовгого збройного заколоту на чолі з Євгеном Пригожиним, главою російського воєнізованого формування. Але зміна настроїв стала більш різкою в дні, коли українські війська почали вторгнення в Курську область на заході Росії.

"Реакція Путіна на вторгнення була сприйнята в кращому випадку як неадекватна, а в гіршому - як образлива", - сказав Джонатан Тойбнер, генеральний директор FilterLabs.

Ставлення до Путіна залишається більш позитивним у Москві, де Росія тримає більш жорстку руку на новинних ЗМІ та громадських дебатах. Але погляди на нього зіпсувалися навіть там, хоча й не так швидко, як в інших частинах країни. Згідно з аналізом, у віддалених регіонах Росії зростає розчарування Кремлем.

Американські офіційні особи попередили, що ще надто рано говорити про те, чи буде будь-яка шкода репутації Путіна довгостроковою. За словами чиновників, становище Путіна в Росії швидко відновилося після того, як Пригожин поклав край своєму заколоту, і російський президент послідовно демонстрував здатність маніпулювати громадською думкою про себе.

Проте, постійна втрата популярності може ускладнити здатність Кремля вести війну в Україні.

"Зараз важко визначити ефект українського контрнаступу", - сказав Тойбнер. "Але очевидно, що це шокує і, для Путіна, бентежить. Кремлівська пропаганда, піар і відволікання уваги можуть зробити лише обмежену кількість перед обличчям поганих новин, які широко обговорюються по всій Росії".

Ставлення до Путіна різко впало в регіонах Росії, де Кремль зосереджує свої зусилля з набору військових. Стратегія набору Кремля залежить від його здатності керувати сприйняттям війни.

"Якщо престиж і популярність Путіна впадуть у цих ключових регіонах (особливо якщо росіяни відчують, що війна йде погано), Кремлю може бути складніше поповнювати свої військові ряди", - йдеться в аналізі FilterLabs.

Кремль продовжує впливати на те, як російські національні новинні агентства висвітлюють війну, і лише деякі публікують помітні сюжети, як показав аналіз. Але регіональні новинні агентства менш схильні прикрашати новини, сказав Тойбнер.

FilterLabs також відстежує російську дезінформацію. Тойбнер зазначив, що фірма виявила, що Кремль почав націлюватися на росіян у прикордонних регіонах за допомогою пропагандистської кампанії після початку українського контрнаступу.

Кампанія, яка нагадувала радянську пропаганду, попереджала, що українські "психологічні операції" були націлені на росіян. Але навіть коли локалізовані новинні сайти витісняли пропаганду, вони також змішували її з повідомленнями про українське вторгнення, інформацією, яку було складніше знайти в Москві.

Операція в Курській області - удар по Путіну

Повномасштабна війна в Україні триває, і українська операція в Курській області завдала удару по обіцянках російського диктатора Володимира Путіна, що війна, яку він називає "спеціальною військовою операцією", обмежиться українською територією і матиме мінімальний вплив на життя простих росіян.

У Москві немає особливої паніки через ситуацію на Курщині, ватажок росіян вважає, що наступ України в цьому районі не чинить великого впливу на його ширші стратегічні розрахунки, які зводяться до захоплення всієї Донецької області та, зрештою, до краху українського уряду, щоб полегшити шлях до переговорів на користь РФ, згідно з думкою старшого наукового співробітника Російсько-Євразійського центру Карнегі Тетяни Станової.

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