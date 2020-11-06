Дізнавайтеся, в яких штатах перемагає Трамп, а в яких - Байден.

США обирають президента. Обидва кандидати — Дональд Трамп і Джо Байден — вже оголосили про свою перемогу, хоча підрахунок голосів у ключових штатах ще триває.

Ресурс "Голос Америки" створив інтерактивну карту виборів у США:

Вибори в США: що відомо

За останніми даними, опублікованими CNN, за кандидата від демократів Джо Байдена проголосували 253 вибірників з 270 необхідних для перемоги. Дональд Трамп отримав поки 213 голосів.

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів — колишній віце-президент США Джо Байден.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають вибірників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Вибірники — це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен вибірник.

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Автор: Ольга Робейко