За словами дипломата, Угорщина не повинна зловживати роллю головуючої в Раді ЄС.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер прокоментував ситуацію, коли канцлер ФРН Олаф Шольц розкритикував поїздку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до РФ. Відомо, що після цього угорська сторона скасувала зустріч голови МЗС з німецьким колегою у Німеччині.

"Я вважаю, якщо належиш до клубу, повинен грати за правилами. Те, що зробив угорський прем'єр-міністр, не відповідає цим правилам. Головуюча в Раді ЄС країна (З 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді ЄС - ред) не говорить від імені Європейського Союзу і не має мандату діяти за кордоном від його імені. Це означає, що або виникли непорозуміння, або, можливо, це було спровоковано навмисно. Угорщина не повинна зловживати роллю головуючої в Раді ЄС", - зауважив посол в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, скасовувати візит угорського очільника МЗС до Німеччини було неправильним рішенням.

Відео дня

"Думаю, це сталося, бо він мав здійснити раптову поїздку до Китаю разом з паном Орбаном. Такого не повинно відбуватися між друзями й партнерами", - наголосив Єґер.

Напружені відносини між Німеччиною та Угорщиною - що відомо

Як писав УНІАН, між двома країнами виник конфлікт через візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися зі своїм угорським колегою в Будапешті в понеділок для переговорів, але угорський уряд скасував зустріч у п'ятницю ввечері, на подив німецького уряду, за словами офіційного представника в Берліні", - наголосили в Bloomberg.

Водночас у Будапешті заявили, що зустріч була скасована у зв'язку з непередбачуваною зміною в календарі міністра Угорщини.

"МЗС звернулося з проханням, щоб візит відбувся пізніше, сподіваємось, найближчим часом. Причина суто технічна, а не політична", - зазначили у відомстві.

Вас також можуть зацікавити новини: