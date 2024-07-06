Петер Сіярто і Анналена Бербок мали зустрітися в понеділок у столиці Угорщини.

Будапешт скасував зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, заплановану на понеділок у Будапешті, через технічні, а не політичні причини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеве МЗС.

"У зв'язку з непередбачуваною зміною в календарі міністра, МЗС звернулося з проханням, щоб візит відбувся пізніше, сподіваємось, найближчим часом. Причина суто технічна, а не політична", - заявили в міністерстві.

Напередодні в МЗС Німеччини заявили, що "вражені" скасуванням зустрічі і що необхідна "серйозна і чесна" дискусія після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю.

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Як відомо, зустріч у Москві стала першою зустріччю лідера ЄС із Путіним у столиці РФ з квітня 2022 року, через два місяці після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Зустріч викликала гнів деяких лідерів Європейського Союзу, які застерегли від умиротворення Москви та заявили, що Орбан не виступає від імені ЄС", - нагадує видання.

Зустріч глав МЗС Угорщини та Німеччини: що відомо

Напередодні з'явилась інформація, що Угорщина посварилася з Німеччиною через візит президента країни Орбана до Москви.

За даними Bloomberg, Будапешт різко скасував запланований візит глави МЗС ФРН Анналени Бербок після того, як німецький канцлер Олаф Шольц обрушився з критикою на Орбана за візит до столиці РФ.

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