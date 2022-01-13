Низка країн світу не визнають Лукашенка як президента Білорусі.

Олександр Лукашенко роздав свої "президентські" премії діячам культури й мистецтв у Мінську. Під час чергового виходу на сцену політик потрапив у дивну ситуацію.

Відео інциденту з’явилось у Telegram журналіста Дениса Казанського.

Премію "За духовне відродження" дають у Білорусі не вперше. Жодна церемонія не обходиться без участі Лукашенка.

Самопроголошений президент Республіки після зачитування ведучими імен лауреатів традиційно піднімався на сцену й вручав громадянам грамоти і квіти.

Цього року Лукашенко виступив з промовою перед молоддю й духівництвом, розповівши про "справжній" патріотизм й розпад Радянського союзу, а також згадав біженців, до яких Білорусь добре поставилася.

Під час чергового виходу на сцену Лукашенко потрапив у незручну ситуацію: політик намагався вручити квіти чоловіку без обох кінцівок – той, своєю чергою, спробував упіймати подарунок. Ситуацію вирішив чоловік, що стояв поряд з гостем.

Низка країн світу, в тому числі й Україна, не визначають Олександра Лукашенка президентом Білорусі. Політик сфальсифікував вибори глави держави у серпні 2020 року та силовим методом придушив масові протести.

Політичні переслідування опонентів Лукашенка усередині країни та за її межами тривають й донині. У зв’язку з цим ЄС і США запровадили жорсткі економічні санкції проти Білорусі, зокрема й проти осіб, які були причетні до затримань і вбивств демонстрантів.

Вас також можуть зацікавити новини: