За словами родички Скрипалів, в Нову Зеландію вони не виїжджали, а залишалися весь цей час на території Великобританії.

Дочка колишнього офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля Юлія дзвонила рідним в Ярославль і розповіла про здоров'я батька.

Читайте такожСкрипаль з донькою під вигаданими іменами переїхали до іншої країни (відео)Про це повідомила російським ЗМІ її двоюрідна сестра Вікторія. "Відбулася розмова з Юлією, вона дзвонила в кінці листопада. Юля знаходиться у Великобританії, у неї все добре, тільки трохи сів зір. У Сергія Вікторовича в горлі встановлена стома (штучний отвір для дихання.- ред), і він перебуває під постійним наглядом медпрацівника. Вони живуть не разом, окремо, іноді бачаться», - розповіла агентству ТАСС Вікторія Скрипаль.

За її словами, Сергій Скрипаль почувається нормально: "він знаходиться на якомусь державному об'єкті в Англії. У Нову Зеландію вони не виїжджали, як були на території Англії, так і залишаються". Юлія не виключила, що може приїхати в майбутньому з батьком в Росію, додала Вікторія.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сергій і Юлія Скрипалі поїхали в Нову Зеландію. Їхні родичі цю інформацію заперечували.

Отруєння Скрипалів: деталі

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР речовиною "Новачок" в березні 2018 року в Солсбері. Після того як вони були виписані з лікарні, їхнє місце розташування не розкривалося. Розслідування справи ведеться досі. В отруєнні звинувачують російську розвідку. Москва неодноразово заперечувала причетність до інциденту. Телеканал BBC влітку випустив міні-серіал про події в Солсбері.

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Автор: УНІАН